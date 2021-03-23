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الشرقية للدخان فى بيان للبورصة: ندرس إنتاج سجائر إلكترونية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:34 ص
الشرقية للدخان فى بيان للبورصة: ندرس إنتاج سجائر إلكترونية سجائر
كتب هانى الحوتى

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قالت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني"، في بيان للبورصة المصرية، إنها تدرس إنتاج السجائر الإلكترونية؛ نظرًا لوجود تطور في بدائل التدخين من سجائر إلكترونية، والتي أثبتت الدراسات، أن هناك احتمال جيد لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطرًا من السجائر التقليدية، مضيفة أنها تقوم بمشاورات مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعدادًا لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
 
وكانت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، قد حققت أعلى إيرادات في تاريخ شركة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، وبلغت 4.211 مليار جنيه في الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، بنسبة نمو قدرها 6% على أساس سنوي، وزيادة 6.5% على أساس ربع سنوي، وهو ما انعكس على صافي الربح والذي بلغ 1.375 مليار جنيه بنسبة نمو 19% على أساس سنوي، و18% على أساس ربع سنوي.
 
كشفت النتائج المالية لشركة الشرقية-ايسترن كومباني، للبورصة المصرية، عن توسع في مجمل الربح بنسبة 10% على أساس سنوي، و14% على أساس ربع سنوي، ليسجل 1.830 مليار جنيه، وتم دعم الربحية من خلال جهود الشركة في رفع كفاءة الإنتاج والمبيعات والوصول لمستويات قياسية في أحجام المبيعات وزيادة الإيرادات والتكلفة المستقرة للمواد المباشرة، وتم تسجيل هامش مجمل ربح لهذا الربع بمقدار 43%.

ايسترن كومبانى

البورصة المصرية

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بورصة

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