السيطرة على ثلاثة حرائق بـ3 أفدنة مزورعة قصب السكر ومنزل وعصارة فى قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا اليوم الثلاثاء، برئاسة العقيد هانى الأتربى من السيطرة على حريقين فى منزل وعصارة قصب فى أبوتشت، كما تمكنت أيضًا من السيطرة على حريق نشب فى 3 أفدنة مزروعة قصب السكر بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، إخطارا، يفيد بنشوب حريق فى عصارة بالأوسط سمهود بالشمرات، ومنزل بالحسينات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء برئاسة النقيب علاء الديب ، والنقيب جمال الشافعى وإشراف الرائد رامى ايهاب ، وتم السيطرة على الحريقين، دون خسائر بشرية، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في 3 أفدنة من زراعات قصب السكر بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب سكر بقرية دنفيق جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.