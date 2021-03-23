"الرى" تشن حملة لتنفيذ 13 قرار تعد على النيل فى أسيوط

كتبت أسماء نصار

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط، اليوم الثلاثاء 13 قرار إزالة، منهم 7 محاضر، و 6 قرارات إزالة فورية عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، بمسطح إجمالى 609 أمتار، بناحيه عزبتى خلف وفاضل - القصير - بمركز القوصية مركز أسيوط تحت إشراف مهندسى الإدارة.



يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليًا إنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.