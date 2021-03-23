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الداخلية تكرم أمهات وزوجات الشهداء فى أندية الشرطة بالمحافظات

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:09 م
الداخلية تكرم أمهات وزوجات الشهداء فى أندية الشرطة بالمحافظات جانب من التكريم
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية، احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، وتقديم الهدايا والورود لهن، وقضاء يوم ترفيهى معهم، فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم.

وفى ذات السياق، قامت مديرية أمن الإسكندرية بتوزيع الورود على السيدات بالشوارع والميادين، ابتهاجاً بتلك المناسبة ومشاركة الأم المصرية بالاحتفال بعيدها السنوى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة  المصرية الفعال فى المجتمع.

 

 


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