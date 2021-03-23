الحكومة تلتقى ممثلى إحدى الشركات الوطنية لبحث التعاون بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

كتب أحمد حسن

التقى وفد حكومى، ممثلى إحدى الشركات الوطنية لبحث سبل التعاون فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى

وأكد الوفد الحكومى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى الاعتماد على الشركات الوطنية، والصناعة المحلية، وتنفيذ عمليات الشراء المجمع للاحتياجات من أجل خفض تكلفة التنفيذ، والإدارة الجيدة للمشروعات، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 55 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة، الإمكانيات التى تتمتع بها، وسابق خبراتها فى تنفيذ مشروعات محلية، وإقليمية، وأوجه التعاون التى يمكن أن تساهم بها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية.