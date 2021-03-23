10 محاور رئيسية تعمل عليها "حياة كريمة" للارتقاء بمعيشة 58 مليون مواطن

كتبت إيمان على

يستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن، وعملت الحكومة خلال الأيام الأخيرة على استعراض خطة الوزارات المختلفة والمشاركة بالمشروع القومى لتطوير القرى للعام المالى الجديد.

وتستهدف المبادرة فى ذلك دعم وكفالة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوى الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.

ونرصد أبزر 10 محاور تعمل عليها المبادرة لإصلاحها فى قرى "حياة كريمة" :

- برنامج "سكن كريم" ربفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا

- مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل

- إنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى

- توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية

- إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية

- توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية

- توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر

- إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل

- توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية

- تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال