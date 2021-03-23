اليوم السابع
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التحقيق مع 3 أطفال متهمين بالشروع فى قتل شاب بسبب "تربية الحمام" بالزاوية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:38 م
التحقيق مع 3 أطفال متهمين بالشروع فى قتل شاب بسبب "تربية الحمام" بالزاوية مشاجرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تباشر نيابة الزاوية الحمراء، التحقيق في اتهام 3 أطفال بالشروع في قتل شاب، بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لدائرة القسم، بإصابة شاب 31 سنة- متخصص "سيستم كاميرات وإنترنت بأحد نوادى التجمع الخامس"، عقب تعدي 3 أطفال عليه بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت التحريات أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه ووالد أحد المتهمين بسبب تريبة الحمام، وأن المتهم شرع في بناء "تاندة" على البلكونة الخاصة به، لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام المتهم بتهديد المجني عليه بقتله فى حال شروعه بتركيب تلك "التاندة".

وبنشوب مشاجرة بينهما تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عامًا للمجني عليه واستعان بـ 2 آخرين من زملائه وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بـ"مطواة" للمجنى عليه، على الفور تم إخطار رجال الشرطة، وتم القبض علي أحد المتهمين، فيما تمكن باقى المتهمين من الهرب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.


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