اليوم السابع
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الانتهاء من تبطين 190 كم من الترع فى بنى سويف بتكلفة 366 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:40 م
الانتهاء من تبطين 190 كم من الترع فى بنى سويف بتكلفة 366 مليون جنيه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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ناقش الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مع مسؤولى قطاع الرى الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجارى المائية، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أنه بناء على التقرير الذى أعده المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري، يتم حالياً العمل فى تنفيذ 24 عملية، بإجمالى زمام 127 ألفا و591 فدانا ً، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 190 كيلومترا، بتكلفة 366 مليونا و851 ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ تزيد عن 63% من إجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى، والذى يقدر بــ300 كم، مشيراً إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الرى بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع.

وأكد المحافظ، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، والذى يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات فى المهد، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة ، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية.

فيما أضاف وكيل وزارة الرى، أن نسب تنفيذ المشروع تعتبر جيدة جدا وتسير بحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمنى للتنفيذ، حيث يجرى العمل حاليا فى 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسى دبش وتبطين خرسانة عادية، فى حين يجرى حاليا طرح 8 عمليات وترسيتها، وتشمل أعمال تأهيل وتبطين للترع بأطوال تزيد عن 122 كم وبإجمالى زمام يتعدى 60 ألف فدان.


بنى سويف

تبطين الترع

تبطين ترع بنى سويف

وكيل وزارة الرى ببنى سويف

محافظ بنى سويف

رى بنى سويف

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