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الإسكان: المهندس علاء عبد العزيز مشرفاً عاماً على قطاع المرافق بالمجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:03 م
الإسكان: المهندس علاء عبد العزيز مشرفاً عاماً على قطاع المرافق بالمجتمعات العمرانية علاء عبدالعزيز
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس علاء عبدالعزيز السيد سليمان، مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
 

وزاره الاسكان

قطاع المرافق

هيئه المجتمعات العمرانيه

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