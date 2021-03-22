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الإسكان: مبادرة تطوير الريف المصرى ستحول القرى لشبه مدينة متكاملة الخدمات

الإثنين، 22 مارس 2021 10:47 م
الإسكان: مبادرة تطوير الريف المصرى ستحول القرى لشبه مدينة متكاملة الخدمات حياة كريمة
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروعات كاملة بالقرة التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصرى، موضحا أن تلك المبادرة ستساهم فى تحويل قرى قليلة الخدمات أو معدومة الخدمات إلى قرى متكاملة الخدمات وسنحولها لشبه مدينة، تتمتع بكافة الخدمات سواء صرف وإنارة واتصالات وصحة وغيرها من الخدمات.

 

وأضاف الرفاعى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة تطوير الريف المصرى يركز على الاعتماد على التصنيع المحلى، حيث إن المبادرة خصص لها 3 سنوات لتنفيذها، موضحا أن الاعتماد على التصنيع المحلى يخلق فرص عمل لشباب أهالى القرى وشباب مصر.

 

ولفت معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق إلى أن الاعتماد على التصنيع المحلى يؤدى إلى انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن الوزارة تحدد الاحتياجات التى تحتاجها لقرى مبادرة تطوير الريف المصرى ويتم عرضها على المصانع التى ستنفذ عملية التطوير ووضع برنامج زمنى مخصص لتنفيذ التطوير، بجانب تدقيق البيانات النهائية لمعرفة المهام المطلوبة .

 

 


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