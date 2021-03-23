الإحصاء: 7.5% تراجع بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن الاستهلاك المحلى

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرون من شهر مارس كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن أهم هذه المؤشرات، انخفضت إجمالى كميـة الانبعــاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجـة عن الاستهــلاك المحلى مــن المنتجـات البترولية والغاز الطبيعي من 199.86 مليون طن عام 2018/2019 إلى 184.97 مليون طن عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5.%

وبلغت كمـية الاســتهلاك المحلى من الغـاز الطبيعى 44835.3 ألف طن عام 2019/2020، مـقابل 46450.6 ألــف طـن عام 2018/2019 بـنسـبة نقص قدرها 3.4%، بينما بلـغــت كمــية الاستهلاك المحلى مـن المنتـجــات البترولية 27540 ألـف طـن عـام 2019/2020، مقابل 30950.1 ألف طن عام 2018/2019 بنسـبة انخفـاض قدرها11%.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المحيط، المناخ والطقس"، ليتماشى هذا الشعار مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.