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الأمن العام يضبط 29 قطعة سلاح نارى وينفذ 51 ألف حكم قضائى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:20 م
الأمن العام يضبط 29 قطعة سلاح نارى وينفذ 51 ألف حكم قضائى الأمن العام
كتب محمود عبد الراضى

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نجح قطاع الأمن العام في ضبط 29 قطعة سلاح نارى، بحوزة 22 متهما بينها 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش.

وأثمرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (51332) حكما قضائيا متنوعا، بإجمالى (5850) محكوما عليهم، بينها (168) حكم جناية، و(16945) حكم حبس جزئى.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، من ضبط تشكيل عصابى يضم (4) متهمين، ارتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (136) قضية مخدرات بإجمالى (144) متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (8٫984 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (4٫051 كيلو جرام).

 

 

 


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