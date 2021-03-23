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استمرار العاصفة الترابية على مطروح مصحوبة برياح باردة.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:59 م
استمرار العاصفة الترابية على مطروح مصحوبة برياح باردة.. صور عاصفة ترابية مصحوبة بأجواء باردة فى مطروح
مطروح - حسن مشالى

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رصدت عدسة " اليوم السابع"، السحب الترابية المصحوبة بالرياح الباردة التي تشهدها محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال فترة المساء، على مناطق مختلفة، والتي تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بخلاف ما شهدته فترة النهار من إعتدال للطقس وسطوع للشمس، عقب العاصفة الترابية التي ضربت محافظة مطروح مساء أمس وإستمرت طوال الليل مصحوبة برياح ساخنة.

وتجددت هذا المساء العاصفة الترابية، التي بدأت بتغطية مدينة السلوم على الحدود الليبية، وإنتشرت في المناطق المختلفة بالمحافظة، وخلت الشوارع من المارة وتراجعت فيها حركة السيارات وأغلقت المحلات أبوابها مبكراً، بسبب تزايد نشاط الرياح الحارة، وكثافة السحب الترابية، وجود حالة ضبابية أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، التي أثرت على حركة السفر على الطرق السريعة.

وكانت الأجواء صافية وربيعية معتدلة طوال النهار، ولم يكن هناك أتربة أو رياح، ومع حلول المساء تجددت السحب الترابية، وبدأ تأثيرها يتزايد، مما دفع المواطنين للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع وجود تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق السريعة وتنبيههم بضرورة توخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

أجواء باردة تبرز عدم وجود مارة بشوارع مطروح (2)
 
أجواء باردة تبرز عدم وجود مارة بشوارع مطروح (1)
 
عاصفة ترابية مصحوبة بأجواء باردة فى مطروح (2)
 
عاصفة ترابية مصحوبة بأجواء باردة فى مطروح (3)
 
عاصفة ترابية مصحوبة بأجواء باردة فى مطروح (1)

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