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استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر واختفاء الغيوم تدريجيا.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:25 م
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر واختفاء الغيوم تدريجيا.. صور استقرار الطقس بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عادت حالة الطقس للاستقرار تدريجيا لمدن محافظة البحر الأحمر، واختفاء الغيوم بعد ظهور غيوم كثيفة متفرقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود سرعة رياح، وارتفاع ملحوظ فى درجة الحرارة.

كما شهدت الأنشطة البحرية فى محافظة البحر الأحمر ومدنها المختلفة، انتظام الحركة والرحلات البحرية دون تأثير بحركة الرياح التى تشهدها المحافظات الأخرى، حيث تعمل الحركة الملاحية بموانئ سفاجا والغردقة بصورة طبيعة دون تاثر بحالة الطقس.

من جانبها، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (6600) طن بضائع و(388) شاحنة وشملت حركة الواردات (3200) طن بضائع و(259) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (3400) طن بضائع و(129) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهى أمل، محبة، الحرية، بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة Great arsenal وغادرت السفينة محبة كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.

 

اختفاء الغيوم تدريجيا من سماء الغردقة
اختفاء الغيوم تدريجيا من سماء الغردقة

 

استقرار الطقس بالبحر الاحمر
استقرار الطقس بالبحر الاحمر

 

الطقس في البحر الاحمر
الطقس في البحر الاحمر

 

عودة الحياة لطبيعتها بالبحر الاحمر
عودة الحياة لطبيعتها بالبحر الاحمر

 


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