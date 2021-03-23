اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:37 م
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احتراق برج تقوية لشبكتى محمول بالدقهلية بسبب ماس كهربائى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:28 م
احتراق برج تقوية لشبكتى محمول بالدقهلية بسبب ماس كهربائى سيارة إطفاء_ صورة أرشيفية
الدقهلية _ فريق المحافظات

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شب حريق فى برج تقوية شبكتى محمول، بقرية شبر سندى، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، واحتراق البرج بكل مشتملاته نتيجة ماس كهربائى. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق ببرج تقويه شبكتى محمول كائن بأرض زراعية زمام قرية شبرا سندى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وبالفحص تبين احتراق برج تقوية مقوى لشبكة شركتين للمحمول على مساحة واحد قيراط تقريبا خارج الكتلة السكنية، نجم عن ذلك احتراق محتويات برج تقوية ( لوحة الكهرباء الرئيسية، وكابينة تحكم إرسال، و2 كابينة بطاريات، واثنين مولد كهرباء ديزل سعة 1000 لتر، غير ممتلئة، وغرفه تحكم"، وكذا احتراق توك توك بدون لوحات معدنية، ملك حارس خاص لبرج التقوية، ومقيم قرية الربع دائرة مركز تمى الأمديد، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال الحارس الخاص، وفنى بشركة محمول، مقيم بندر السنبلاوين، على أسباب الحريق، أرجع ذلك لحدوث ماس كهربائى فى لوحة الكهرباء الرئيسية للبرج، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتم تحرير محضر رقم 2580 لسنة 2021 إدارى مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.


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