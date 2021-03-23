إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "الغنيمية - إدفو" بأسوان

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "الغنيمية إدفو" شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

وشهدت محافظة أسوان، أمس، 3 حوادث متفرقة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، ووقع الحادث الأول على الطريق الزراعى "مصر أسوان" أمام قرية الرغامة، بعد انقلاب سيارة كبود أجرة أصيب فيها 3 أشخاص.

كما أصيب 3 أشخاص أيضا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق جرف حسين جنوب شرق مدينة أسوان بالقرب من الكيلو 65، وأصيب شخص صدمته سيارة أمام قرية الرغامة شرق بطريق أسوان الزراعى، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية.