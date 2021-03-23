إصابات واختناقات بين الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

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أصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس واستهداف المعتصمين هناك.



وقال أمين سر حركة فتح في بيتا منور بني شمسه - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة في ساعات الفجر الأولى، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



وأضاف أن عددا من الفلسطينيين اعتصموا فوق جبل العرمة، بعد دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين، مؤكدا أن المواجهات ما زالت مستمرة.



يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.