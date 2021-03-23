إدانة قضائية لختان الإناث فى كينيا.. الاتحاد الإفريقى يشيد بالخطوة

أ ش أ

أشادت مفوضة الاتحاد الأفريقي لشئون المرأة والشباب، فيكتوريا مالوكا، بقرار المحكمة العليا لجمهورية كينيا المُؤكِد على أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) ينتهك حق المرأة في الصحة والكرامة الإنسانية، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة، مضيفة أن هذه الممارسة تقوض أيضًا المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووصفت مفوضة الاتحاد الأفريقي القرار بأنه دليل واضح على التزام الدول الأعضاء بالحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها وتعزيزها من خلال القوانين والسياسات والإجراءات.

وأكدت أن الحكم بمثابة إنفاذ للالتزامات الحالية بالمساواة بين الجنسين، والانتقال من الالتزامات إلى العمل، مشيرة إلى أنه في عام 2019 عندما تم إطلاق مبادرة للاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كان الهدف من تصميمها هو تحفيز العمل السياسي للإسراع بالقضاء على الممارسات الضارة واستكمال جميع السياسات الحالية.

وتابعت أن الحكم ليس فوزًا لكينيا فحسب بل لجميع النساء والفتيات الأفريقيات، قائلاً "إنه أمر مشجع للغاية ويتماشى إلى حد كبير مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".