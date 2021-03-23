أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021

وفي سياق متصل فقدت عملة نيوزيلندا أكثر من 1.2 % إلى 0.7074 دولار أمريكي في نهاية الجلسة الآسيوية وهبط الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.7685 دولار أمريكي.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3833 دولار وكذلك العملات المرتبطة بالنفط مع هبوط سعر الخام نتيجة مخاوف من أن تؤدي موجة جديدة من الإصابات إلى المزيد من إجراءات العزل في أوروبا.

ونزل الدولار الكندي لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.2557 مقابل نظيره الأمريكي وتراجعت الكرونة النرويجية نحو 0.4% مع هبوط العقود الآجلة لبرنت أكثر من 1%.