اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:43 م
أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 الدولار والذهب
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.
 
وفي سياق متصل فقدت عملة نيوزيلندا أكثر من 1.2 % إلى 0.7074 دولار أمريكي في نهاية الجلسة الآسيوية وهبط الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.7685 دولار أمريكي.
 
وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3833 دولار وكذلك العملات المرتبطة بالنفط مع هبوط سعر الخام نتيجة مخاوف من أن تؤدي موجة جديدة من الإصابات إلى المزيد من إجراءات العزل في أوروبا.
 
ونزل الدولار الكندي لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.2557 مقابل نظيره الأمريكي وتراجعت الكرونة النرويجية نحو 0.4% مع هبوط العقود الآجلة لبرنت أكثر من 1%.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  28.93 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 209.88 ريال سعودى مقابل سعره أمس 208.95 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  209.88 ريال  بما يعادل  55.96$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  192.39 ريال  بما يعادل  51.30$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 183.65 ريال  بما يعادل  48.97$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  157.41 ريال  بما يعادل  41.97$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  122.43 ريال  بما يعادل  32.64$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.94 ريال بما يعادل  27.98$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,527 ريال بما يعادل  1,740$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,469 ريال بما يعادل 391.74$

سعر كيلو الذهب

بنحو 209,876 ريال  بما يعادل 55,961$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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