أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 22-3-2021 فى السعودية

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.98 ين ياباني. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.95 ريال سعودى مقابل سعره أمس 210.57 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24 بنحو 208.95 ريال بما يعادل 55.71$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 191.54 ريال بما يعادل 51.07$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 182.84 ريال بما يعادل 48.75$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 156.72 ريال بما يعادل 41.79$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 121.89 ريال بما يعادل 32.50$