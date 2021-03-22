اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 22-3-2021 فى السعودية

الإثنين، 22 مارس 2021 03:44 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 22-3-2021 فى السعودية عملات
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.
 
وفى سياق متصل ارتفع سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  28.98 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.95 ريال سعودى مقابل سعره أمس 210.57 ريال سعودى.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  208.95 ريال  بما يعادل  55.71$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  191.54 ريال  بما يعادل  51.07$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.84 ريال  بما يعادل  48.75$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  156.72 ريال  بما يعادل  41.79$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  121.89 ريال  بما يعادل  32.50$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.48 ريال بما يعادل  27.86$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,498 ريال بما يعادل  1,733$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,463 ريال بما يعادل 390.01$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,953 ريال  بما يعادل 55,714$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة