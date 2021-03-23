أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالى، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.652 مليار جنيه.

إيقاف تداول 99 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 99 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، اودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 99 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، اودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة-رواد، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، ليسيكو مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي انفستمنتس القابضة، المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العبوات الطبية.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، شركة مستشفى كليوباترا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المالية والصناعية المصرية، سبيد ميديكال، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للمنتجعات السياحية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الحديد والصلب المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر للفنادق، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك التعمير والاسكان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، البنك المصري لتنمية الصادرات، الشرقية-ايسترن كومباني، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، الألومنيوم العربية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، عبر المحيطات للسياحة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مطاحن ومخابز الإسكندرية، دايس للملابس الجاهزة، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن مصر العليا.

البورصة تخسر 7.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.652 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.51%، والعرب على 9.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.7 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 71.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.02 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 2739 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1340 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 11.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 32.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.44%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.433 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.59%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.42%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 65.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.19%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.566 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 18.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.79%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.79%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.834 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.74%.