أخبار مصر.. طرح سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تبدأ من 15- 35%

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت بمجمعاتها الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35%، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وأيضا مجمدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً حول الأسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات، وصولا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيه، وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات أن قمر الدين يبدأ من 23 جنيه والزبيب المصرى من 20 جنيه وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.

وبالنسبة لشنطة رمضان، فقد أشار التقرير إلى أنها حسب طلب المواطن، مؤكدا ان الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وصولا الى 207 من الجنيهات بحوالي 13 صنفا من السلع، كما اكد التقرير ضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية، مشيرا الى ان الارز يباع بالمجمعات بـ8 جنيهات والزيت بـ17 جنيها للتر، وأضاف التقرير إلى أن الدواجن تباع بالمجمعات بـ 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي ب 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





مد فترة تسجيل استمارة التقديم على الثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل



أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم مد فترة التقديم على استمارات الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، حتى 1 أبريل المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أنه استجابة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الملتحقين بنظام منازل أبناؤنا في الخارج، تم مد فترة التقديم على استثمارات الثانوية العامة، لتنتهي 1 أبريل المقبل بدلا من 25 مارس الجاري، موضحة أن وزير التربية والتعليم وافق على مد فترة التقديم لمدة أسبوع لتنتهي يوم 1 أبريل، وذلك مراعاة للالتماس الذي قدمه بعض أولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث الثانوي على نظام منازل بامتحانات المصريين في الخارج.

وأكدت الوزارة، أنه سوف تتولى السفارات استلام تلك الاستثمارات الورقية ومراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب وإرساله مرفقا معه الاستمارات الفردية لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات بعد انتهاء المدة المقررة مباشرة حتى يتسنى للوزارة إتاحة التسجيل الإلكترونية لاستمارة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.

التضامن تصرف منحة ألف جنيه شهريا للطلاب المتفوقين بـ10 جامعات حكومية



وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب المتفوقين فى 10 جامعات حكومية، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، وبدأ الصرف لـ25 طالبًا فى كل جامعة من جامعات " القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبنى سويف وجنوب الوادى والوادى الجديد"، فى 5 كليات علمية هى الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، حيث يحصل كل طالب على ألف جنيه شهريا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.





كما سيتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالى 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهرياً وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية بغرض الاستثمار فى البحث العلمي.

الأرصاد تتوقع غدا انخفاض الحرارة 8 درجات ورياح مثيرة للرمال والأتربة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تصل للعاصفة على شمال الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد.





التنمية المحلية تحذر من السير بجوار أعمدة الإنارة بسبب العاصفة الترابية



تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال والأمطار الخفيفة والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى فى هذا الشأن.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، مناشدًا المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية".

وأشار التقرير إلى أن تعرض محافظة المنيا لعاصفة ترابية على بعض المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وأوضح التقرير أن ذلك تسبب فى حدوث حالات اختناق لعدد من العاملات بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وقام اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بزيارة المصابات بمستشفى المنيا للاطمئنان على حالتهم الصحية وجارى المتابعة وتقديم كل ما يلزم لحين تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى.





رئيس مجلس الوزراء: قمة ثلاثية مرتقبة بين مصر والعراق والأردن



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انعقاد قمة ثلاثية مرتقبة بين مصر والعراق والأردن.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء:"ناقشنا العديد من المشروعات المهمة التي يناقشها زعماء الدول الثلاث".

وكانت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، قد شهدت التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.





مصطفى مدبولى: تذليل كافة عقبات تسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة لمصر



شهد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المنعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، والذى ترأسه رئيسا وزراء مصر والأردن، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائى من جانب الوزراء المعنيين، بدأت باستعراض الدكتورة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لنتائج أعمال اللجان الفنية التي انعقدت علي مدار اليومين الماضيين.

وأشارت وزيرة الصناعة الاردنية، إلى أنه تم التباحث خلالها حول سبل تسهيل حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم التجارة، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات الأردنية التي تصدر الدواء إلى مصر، وعقد معارض للمنتجات المصرية في الأردن والعكس، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجال النقل البرى والبحري والجوي، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات خلصت إلى إعداد 7 وثائق للتعاون في مجالات مختلفة، تمهيداً للتوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا اليوم.

وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي مرحباً بما تم التوافق حوله خلال اجتماعات اللجان الفنية، وأكد أنه مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية طلبات الجانب الأردني وفقاً لإمكانيات مصر، لاسيما فيما يتعلق بدعم المملكة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما وعد باستمرار تذليل كافة العقبات ذات الصلة بتسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة إلى مصر.

بعثة المنتخب الوطنى تطير إلى نيروبى على متن رحلة خاصة

غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول، فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رحلة رقم MS3030 من طراز الايرباص A320Neo، لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأنهت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران، إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، حيث كان فى استقبال بعثة المنتخب بمطار القاهرة فريق عمل مصرللطيران، وعلى رأسهم الطيار حسن منير نائب رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطنى من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث غادرت البعثة على متن طائرة لمصر للطيران رقم MS3030 بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo.