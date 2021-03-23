أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو.. وهذا موعد تحسن حالة الطقس

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة من مساء اليوم يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا على السواحل الغربية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا هناك.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 24 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا .

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه مع يوم غد الأربعاء، يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء كما تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .

وأشار محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه مع نهاية اليوم تنتهى العواصف الترابية وتهدأ نشاط الرياح نسبيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 22 درجة بعد أن سجلت اليوم الثلاثاء 30 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس الوزراء يصل عمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة الأردنية المصرية.. صور

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل الأراضي الأردنية، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

كان فى استقبال مدبولى، الذي يرأس وفد مصر لمباحثات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرون، والتي تُعقد في دار رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة

التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السىء



أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد لحالة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه عدد من المحافظات الساحلية برفع حالة الطوارئ تحسبا للموجة، فيما تم توجيه جميع المحافظات ورؤساء الأحياء بانتشار المعدات فى الشوارع والميادين الرئيسية للتدخل السريع لأى طارئ قد يحدث نتيجة الطقس السيئ ونشاط الرياح مثل سقوط الأشجار والأعمدة وغيرها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح غرفة عمليات الوزارة للمتابعة الدورة مع غرف عمليات المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة أي طوارئ لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع"، التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والخط الساخن 15330، أو واتس آب على الرقم 01150606783، أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وموانئ السويس، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية، وشدة الرياح ما بين 3-4 امتار، وحالة البحر مضطرب.

بينما بلغت شدة الرياح بموانئ السويس 40 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 6 امتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت هيئة قناة السويس عن رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

عوض تاج الدين: لن نستخدم أى لقاح لكورونا دون موافقة هيئة الدواء



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه لن يُستخدم لقاح كورونا دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء ، وليس هناك تمييز بين الفئات، موضحًا أن الدولة توفر اللقاحات بكميات متتالية جزء كبير منها من الصين.

وكشف تاج الدين خلال مداخلة إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعات متتالية من لقاحات كورونا المختلفة بداية من 30 مارس، مناشدًا الفئات المستحقة الاستمرار في التطعيم للوقاية من المرض لتقليل حجم الفيروسات المنتشرة، مع الحد من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن هذا الفيروس.

وأضاف أن كل اللقاحات التى أتت إلى مصر تم التأكد من تسجيلها في بلد المنشأ وعمل تجارب إكلينيكية سريرية، مضيفا: "التطعيمات مثل الأدوية بحاجة إلى فترة للدراسة، مشيرًا إلى أنه لم يتم نشر أي أعراض جانبية خاصة باللقاح إلا ما تم نشره عالميًا وهي أعراض بسيطة.

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الحكومة: صادرات شحنات الغاز المسال تصل لـ8- 9 شحنات شهرياً منذ بداية 2021



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط تزامناً مع بدء أزمة كورونا، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط تزامناً مع بدء أزمة كورونا، مُوضحةً أن الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال تسير بشكل طبيعي رغم تداعيات أزمة كورونا، حيث ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ، لتصل إلى نحو 17 شحنة خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بـ 6 شحنات خلال الربع الأول من نفس العام، مُشيرةً إلى أنه تم إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة، والذي سيسهم في جعل مصر إحدى الدول الرئيسية في تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وفي سياق متصل، بلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة في تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.