أخبار اقتصاد اليوم.. وزيرة الصناعة: لجنة إحلال التوك توك تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد آليات المبادرة

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء 23 – 3 – 2021 عددا من الاحداث والاخبار الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع ومن بينها الأتى : -

الصناعة والتجارة: حريصون على نقل الخبرة المصرية للدول العربية بمجالات مواجهة الاحتكار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تولى إهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال سياسات المنافسة وتشجيع الإستثمار بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية .

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- فى إفتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية والذى يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 23-24 مارس الجارى وتنظمة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ويشارك فى المنتدى عدد كبير من المنظمات الدولية وأجهزة المنافسة العربية ، ويمثل مصر الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وزيرة الصناعة: لجنة إحلال التوك توك تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد آليات المبادرة



كشفت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، عن اجتماع مرتقب الأسبوع القادم للجنة المشكلة لإحلال التوك توك لبحث آليات هذه المبادرة، وكذلك طريقة عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 139 لسنة 2021.

وأضافت جامع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتطرق إلى تفاصيل متعلقة بصياغة المبادرة عقب التواصل مع كافة الجهات المعنية، والمقرر مشاركتها فى هذه المبادرة.

وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدي، لتقوم اللجنة بالاشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

الحكومة تلتقى ممثلى إحدى الشركات الوطنية لبحث التعاون بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"



التقى وفد حكومى، ممثلى إحدى الشركات الوطنية لبحث سبل التعاون فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأكد الوفد الحكومى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى الاعتماد على الشركات الوطنية، والصناعة المحلية، وتنفيذ عمليات الشراء المجمع للاحتياجات من أجل خفض تكلفة التنفيذ، والإدارة الجيدة للمشروعات، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 55 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة، الإمكانيات التى تتمتع بها، وسابق خبراتها فى تنفيذ مشروعات محلية، وإقليمية، وأوجه التعاون التى يمكن أن تساهم بها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية.

التموين: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية 80 مليار جنيه



أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر إحصائية فى عام 2018 بلغ 3.6 مليار دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه، وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

"المصرية للاتصالات" ترفع توزيعات أرباح مساهميها 3 أضعاف إلى 75 قرشا للسهم



المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة مجلس الإدارة، على زيادة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2020، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ 75 قرشا للسهم.

وجاء ذلك بعدما قررت الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر المنعقدة يوم 18 مارس الجاري، توزيع أرباح بقيمة 2 مليار جنيه تبلغ حصة الشركة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه، وبناءً على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في جلسته المنعقدة اليوم زيادة مقترح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 ليصل إلى 75 قرشًا للسهم بدلًا من 50 قرشًا للسهم بزيادة قدرها 50% عن المقترح السابق، بما يعادل ما يقرب من نصف حصة الشركة في توزيعات أرباح فودافون مصر، ونسبة توزيع إجمالية قدرها 86%، وسيتم عرض المقترح الجديد لتوزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات الذي سينعقد في 29 مارس الجاري.

هبوط مؤشرات البورصة المصرية للجلسة السابعة.. ورأس المال يفقد 7.6 مليار جنيه



البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.652 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 2739 نقطة.

شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار بالسوق



أرشيفية

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارا خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار حتي الآن بالرغم من زيادة الطلب قبل شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن الفضل يرجع في ذلك إلي زيادة الإنتاج.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه بفضل المشروعات القومية في الزراعة نجحنا في تصدير أكثر من 5 ملايين طن صادرات من الخضروات والفاكهة، موضحا أن زيادة المعروض هي المحدد الرئيسي في خفض الأسعار والعكس في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021.. وعيار 21 بـ766 جنيها



ذهب

ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 في مصر، والتي سجلت تحركا محدودا للغاية نحو الارتفاع، والذى قد لا يكون مؤثرا في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 766 جنيها.

عيار 18 سجل 656.5 جنيها.

عيار 24 يسجل 875.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6128 جنيها.

أونصة الذهب 1739 دولار.