5 طرق لعلاج اللسان المحترق لتجنب الألم.. أبرزها شطفه بالماء والملح

كتبت هند عادل

حرق اللسان هي حاله شائعه قد تحدث نتيجة التعرض لطعام أو شراب ساخن للغاية وما يصاحبه من ألم شديد في اللسان يصاحبه عدم القدرة على التذوق، ووفقا لتقرير لموقع insider هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها لتخفيف أثار حرق اللسان وتهدئة الألم والحساسية.

نصائح لتخفيف أثار حرق اللسان



برد لسانك على الفور: أول شيء يجب عليك فعله بعد حرق لسانك هو محاولة تبريده يمكنك القيام بذلك عن طريق شرب الماء البارد أو مضغ رقائق الثلج، كلما أسرعت في القيام بذلك كان أفضل، وفقا لما أكده ستيفن جيه ستيفاناك، أستاذ طب الفم وأمراض اللثة في كلية طب الأسنان بجامعة ميتشيجان الأمريكية فكلما أسرعت في الحصول على تبريد اللسان كلما قللت كمية الحرارة التي تخترق الأنسجة".

تجنب تناول المهيجات: يمكن أن يؤدي تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات إلى زيادة تهيج اللسان المحروق فيجب عليك تجنب المشروبات الساخنة، الطعام الحار كل هذه يمكن أن يسبب عدم ارتياح لسان محترق، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتجنب المشروبات الساخنة حتى لا تحرق لسانك مرة أخرى ، مما سيؤخر عملية الشفاء.

أخذ استراحة من تنظيف لسانك بالفرشاه: بينما ينصح أطباء الأسنان عادةً بتنظيف لسانك بالفرشاة مرتين يوميًا إلا أنه يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة أثناء شفاء لسانك من الحروق لمنع حدوث تهيج ومزيد من الألم.

استهلك منتجات الألبان: منتجات الحليب يمكن أن تجعل اللسان المحروق يشعر بتحسن لأنها تغطي اللسان ولها أيضًا تأثير تبريد لجني الفوائد ، جرب تناول الزبادي أو شرب الحليب.

شطف بالماء المالح: يمكن لغسول الماء المالح أن يخفف الأعراض ويقلل البكتيريا في الفم، يمكنك شطفه بالماء المالح لتهدئة لسانك، اشطفه بعد الوجبات وعند النوم.