وزير الآثار يكشف عن افتتاح مشروعات سياحية وأثرية متعددة فى 2021

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن عام 2021 هو عام افتتاحات مشروعات سياحية وأثرية متعددة ونقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظات ، موضحا أن نقاط مسار العائلة المقدسة، كان يصعب زيارتها سابقا، إلا أن الدولة أخذت على عاتقها إنجاز المشروعات والتطوير فى كل نقطة وتحويلها لمزار سياحى عالمى، معربا عن شكره لجهود الوزارات والمحافظات من أجل إنجاز المشروع .

جاء ذلك خلال عقد مؤتمر صحفى لافتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمنطقة تل بسطه بمدينة الزقازيق .

ويعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات التى توليها المحافظة اهتماما خاصاً لكونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض الشرقية، فالمحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية وينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثرى وبها 3 طرق تاريخية ودينية تضيف للمحافظة عراقة وأصالة وتضعها على الخريطة السياحية العالمية.

فتم زراعة النخيل حول منطقة تل بسطة بقوام ‏600 نخله على ان يتم زراعة نخل ملوكى ونخيل مثمر داخل المنطقه وخارجها، فضلا عن عمل منشور معلوماتى باللغتين العربية والانجليزية يحتوى على ‏المادة الدينية والعلمية لمسار العائلة المقدسة .