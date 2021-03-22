وزيرا التنمية المحلية والسياحة يفتتحان مسار العائلة المقدسة.. فيديو لايف

الشرقية إيمان مهنى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لافتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين.

وكان فى استقبال شعراوى والعنانى عقب وصولهما كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ويتضمن مشروع تطوير المسار بالشرقية رفع كفاءة الطرق والمنطقة المحيطة بمنطقة آثار تل بسطا وإنشاء مركز خدمات سياحية متكامل وتنسيق الموقع العام بالنخيل وإقامة برجولات وتشييد بوابات تلاءم مسارات الزيارة وإعداد عرض متحفى للبئر المقدسة واللافتات الارشادية وبعض الأعمال الأخرى.