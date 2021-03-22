نظافة الفم تلعب دورا فى مكافحة عدوى فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

كتب - محمود جلال

أكد الخبراء، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أشد من الموجة الأولى على الرغم من ظهور لقاحات، مضيفين أن نظافة الفم، تلعب دورا فى الوقاية من فيروس كورونا حسب موقع "only my health".

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرها موقع "only my health": "نحن نستكشف العلاقة بين الحمل البكتيري العالي في الفم ومضاعفات ما بعد الفيروس، وكيف أن تحسين صحة الفم قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات فيروس كورونا".

صحة الفم والأسنان ضرورية للوقاية من كورونا



كما ركزت الدراسة على أهمية صحة الفم والأسنان واللثة واللسان، مشددة على ضرورة الاهتمام ببعض الأمور التي قد تبدو هامشية لدى البعض مثل نظافة الأكواب، وعلامات الأصابع، بقع أحمر الشفاه، وبقايا الشاي.

ملامسة حواف الأكواب تتطلب الحذر

وأكدت الدراسة، أن طرق منع طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا تتضمن الحرص عند ملامسة الأكواب بشفاهنا،مع الحرص على استخدام عبوات معبأة بشكل ذكي لمنع امتصاص الرطوبة على حواف العبوات غير الآمنة وما ينطوى على ذلك من إيواء الجراثيم، وإدخالها إلى أجسامنا.