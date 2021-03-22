اليوم السابع
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"ناتو" يعرب عن قلقه بسبب انهيار وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الإثنين، 22 مارس 2021 07:07 م
"ناتو" يعرب عن قلقه بسبب انهيار وقف إطلاق النار في أوكرانيا الناتو
(أ ش أ)

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أعرب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ميرتشا جيوانا، عن قلقه إزاء انهيار اتفاقية وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مُجددًا التأكيد على دعم الناتو الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وأعرب جيوانا، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوكراني دميترو رازومكوف، في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين، عن شكره لأوكرانيا على مساهماتها المستمرة في مهام الناتو في كوسوفو وأفغانستان، وأشاد بالدعم المتبادل بين الناتو وأوكرانيا لبعضهما البعض طوال فترة تفشي جائحة كوفيد-19.

وناقش المسؤولان الوضع الأمني في أوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، ورحب جيوانا بالمستوى الرفيع للحوار والتعاون بين الناتو وأوكرانيا بشأن الأمن في منطقة البحر الأسود، والذي لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحلف.

وأشاد بجهود أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تدعم تطلعاتها الأوروبية الأطلسية، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوكراني يلعب دورًا حاسمًا في دفع هذه الإصلاحات، كما شجع البرلمان الأوكراني على دعم آليات الرقابة الديمقراطية.

 

 

 


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