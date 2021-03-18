التعليم توضح طريقة أداء الطلاب المصريين فى الخارج الامتحان.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة عند وضع جدول امتحانات أبناؤنا فى الخارج ، أخذت فى الاعتبار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، ومن ثم وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص، أن الطالب سوف يؤدى الامتحان من المنزل، بشكل آمن وسيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، وأن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، التى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 202، موضحة أن الاختبارات تستمر حتى 13من نفس الشهر، مؤكدة أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.