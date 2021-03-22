مصادر بالبترول: وصول ناقلة الغاز المسال لمصنع دمياط لتصدير الشحنة الرابعة

كتبت – مروة الغول

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم بدء تحميل الشحنة والتي يبلغ حجمها حوالي 167 ألف متر مكعب غاز مسال والتي ستتجه للهند.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن تصدير شحنة غاز مسال (الرابعة) من مصنع دمياط للإسالة خلال الأسبوعي الجاري من خلال ناقلة الغاز المسال Marshal Vasilevskiy موضحة أنها ستتجه للهند وحجمها، يبلغ حوالي 167 ألف متر مكعب غاز مسال.

وكانت الحكومة، قد أعلنت خلال شهر مارس الجارى، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50٪ المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.