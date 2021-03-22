مصادر أمنية: مقتل 40 شخصا في هجوم بالنيجر عند الحدود مع مالي

كتب سمير حسنى

قالت مصادر أمنية، إن 40 شخصا قتلوا في هجوم بالنيجر عند الحدود مع مالي، بحسب قناة العربية.

كانت ثلاثة مصادر، قالت إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر أمس الأحد بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي، شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم داعش في المنطقة وأُلقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.، والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

وأكد ألفوزازي ايسينتاج رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لرويترز سقوط "قتلى كثيرين" لكنه لم يحدد عددهم.