اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يفتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة رأس سدر.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 02:10 م
محافظ جنوب سيناء يفتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة رأس سدر.. صور
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ قليل معرض أهلا رمضان بمنطقة أبو صويرة بمدينة رأس سدر كمنفذ استراتيجي لمحاربة الغلاء.

وأكد المحافظ، أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية من ياميش رمضان والسلع الغذائية والخضراوات، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك وسلع شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ، تراوحت التخفيضات من 25 إلى 35% بالإضافة لتوفير اللحوم البلدي بسعر 110 جنيهات للكيلو.

وأشاد المحافظ بجودة المعروضات وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفيرها طوال شهر رمضان رافق المحافظ، المهندس سامي عبد القادر مدير عام التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر وسامح متولى نائب رئيس مدينة راس سدر ومشايخ مدينة راس سدر.

وقال المحافظ إنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة طور سيناء وجميع مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة المواطنين.

وطلب المحافظ المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان أن جميع السلع متوفرة    ويطمئن على وجود جميع السلع الغذائية موجود في المعرض.

 

السلع التموينية فى معرض اهلا رمضان بجنوب سيناء
السلع التموينية فى معرض اهلا رمضان بجنوب سيناء

 

السلع الغذائية
السلع الغذائية

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض اهلا رمضان
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض اهلا رمضان

 

محافظ جنوب سيناء يفتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس سدر
محافظ جنوب سيناء يفتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس سدر

 

البلح فى معرض اهلا رمضان
البلح فى معرض اهلا رمضان

 


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سلع رمضانيه

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