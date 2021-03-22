اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 05:35 م
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محافظ جنوب سيناء يفتتح بئر وصوبة زراعية ويحول 6 آبار للعمل بالطاقة الشمسية.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 04:36 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح بئر وصوبة زراعية ويحول 6 آبار للعمل بالطاقة الشمسية.. صور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء، أحد المشروعات التنموية بتجمع السلفا بقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر متمثلا فى أحد الآبار التى تعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة لصوبة زراعية مجهزة بالكامل ومزودة بأحدث الأجهزة، وتحويل 6 آبار مياه للعمل بالطاقة الشمسية وتجهيزهم بالمعدات الحديثة.

جديراً بالذكر أن تجمع السلفا يبعد عن مدينة رأس سدر قرابة 60 كم متر فى العمق.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن تلك المشروعات نقلة هامة وتحقق المزيد من التنمية وتوفير الغذاء وفرص العمل لأهالى الوديان والتجمعات البدوية وإضافة أنواع مختلفة من الزراعات.

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه تم الاتفاق على تطبيق حلول استخراج المياه عن طريق الطاقة الشمسية ببئرى الصفوة والحوشى بمدينة أبو زنيمة، على أن تتم عملية تركيبها وتشغيلهم، وسيتم تشغيل بئر جديد بمنطقة خليج السويس وخليج العقبة طبقًا للأولويات ودراسة تغيير نظام تشغيل بئر قرية أبو غراقد.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، و المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر .

 

الأهالى
الأهالى فى جنوب سيناء مع قيادات المحافظة

 

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية فى المشروعات الجديدة

 

اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء خلال جولته

 

صوبه زراعية
صوبه زراعية جديدة 

 

يفتتح مشروع تنموى
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع تنموى

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

الطافة الشمسية

مدينة رأس سدر

المشروعات التنموية بالوديان

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