محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للمحافظة تتجاوز 600 مليون جنيه لعام 2021

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم تتجاوز 600 مليون جنيه لعام 2021، موضحا أن المحافظة وضعت خطط فى مجال التربية والتعليم تتمثل فى رفع كفاءة هذا المجال فى المحافظة، مؤكدا أن المحافظة شهدت موسم سياحي إيجابي وناجح خلال الفترة الماضية.

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظة عقدت ورشة عمل تتضمنت أعضاء في وزارة التنمية المحلية مع مجموعة من المحافظة لوضع خطة تنمية شاملة للمحافظة بكل المراكز واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ستعلن خلال أسابيع الخطة ستنفذها من أجل أن يشعر المواطن بالتنمية في صورتها الحقيقية والمطلوبة، مشيرا إلى أن هناك حملات ميدانية وجولات تفقدية للمطاعم والمقاهى من أجل التأكد من التزام أصحابها بالإجراءات التي حددها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.