محافظ الإسماعيلية يستقبل الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لتهنئتها.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، فاطمة سيد الوروارى، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 على مستوى الجمهورية لتقديم التهنئة لها وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور مها الحفناوي وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافطة.

وخلال اللقاء إستمع محافظ الإسماعيلية، وفق بيان اليوم الإثنين، لقصة كفاحها والتي بدأت من كونها واحدة من أسرة مكونة من 12 شخصا بدأت معاناتها بالعمل لمساعدة أسرتها والتي بدأت "كمساعد بناء" وأستمرت 45 عامًا لتصبح أشهر عاملة بناء في منطقتها بمركز ومدينة التل الكبير، كما عملت بمجال الألبان فكانت تتتقل بسيارة نصف نقل لبيع الألبان من بين محافظات الدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وساعدت في محو الأمية لعدد 300 فرد من أهل القرية وتم تكريمها، كما تبرعت بـ 4 أفدنة لبناء مسجد الزهراء ومدرسة ذو الفصل الواحد ومصنع تحسين بيئة لتدوير القمامة.

تزوجت فاطمة الوروارى، وإنفصلت عن زوجها في عمر صغير وتكفلت بتربية بنتيها في عمر الرضاعة، لتكمل تعليمها في ظل ظروفها الصعبة، وتحصل على معهد فني تجاري ثم تلتحق بكلية الحقوق وتجتازها وتستمر في مهنتها الأساسية في العمل مقاول بناء.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بقصة كفاحها ومثابرتها والتي تعتبر مثالًا وقدوة لجميع السيدات.



محافظ الإسماعيلية والأم المثالية



محافظ الإسماعيلية خلال لقائه بالام المثالية بمكتبه في ديوان عام المحافظة



محافظ الإسماعيلية يستقبل الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية (1)



محافظ الإسماعيلية يستقبل الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية (2)