لقطات جوية للمياه تغرق المنازل وتجتاح أستراليا فى أعنف فيضانات منذ نصف قرن

كتب محمد شعلان

سجلت لقطات جوية جديدة مشاهد الأمطار والفيضانات الغزيرة وهي تجتاح شرقي أستراليا فى أعنف فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق، وعرضت شبكة روسيا اليوم مشاهد جوية من إجلاء آلاف السكان من مناطق عدة بسبب خطورة الفيضانات، وطلبت السلطات من السكان الالتزام بأقصى درجات الحيطة في المناطق التي ضربتها السيول.

وأظهرت اللقطات الجوية السيارات وهي تغوص في المياه بالشوارع في مدن شرقي استراليا، ومحاولة السكان الفرار من منازلهم بعد غرقها في الأمطار، فيما تستمر الأمطار والفيضانات في التدفق والتي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.



الفيضانات تجتاج استراليا



اجلاء السكان من الامطار

وقالت السلطات أمس الأحد إن الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشرقي لأستراليا في نهاية الأسبوع تسببت في أعنف فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم وإلحاق أضرار بمئات المنازل.



المياه تغطى المنازل



منازل غارقة فى الامطار

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان إن هطول الأمطار في أكثر ولايات استراليا سكانا ويبلغ عددهم ثمانية ملايين نسمة كان أسوأ مما كان متوقعًا في بادئ الأمر خاصة في المناطق المنخفضة في شمال غرب سيدني.

وأمرت السلطات الاسترالية السكان في مناطق بشمال غرب مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا أمس الأحد حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب من أربعة آلاف شخص آخرين بإخلاء منازلهم.

وأغلقت عدة طرق رئيسية في كل أنحاء الولاية في حين ألغت مدارس كثيرة الدراسة اليوم الاثنين، ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتراكم الأمطار مما يشكل خطرا.