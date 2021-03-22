كويكب صغير سيمر قرب الأرض غدا دون خطورة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية يوم غدا الثلاثاء 23 مارس 2021 عبور الكويكب 2021 FH المكتشف حديثا من على مسافة 235,253 كيلومتر ولكن لا يوجد خطر اصطدامه بكوكب الأرض.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الكويكب 2021 FH البالغ قطرة 16 مترا سيكون في أقرب نقطة من كوكبنا عند الساعة ( 04:51 مساءً بتوقيت جرينتش) وهو يتحرك بسرعة 12 كيلومتر بالثانية وسيكون خافتا جداً وغير مرئي للعين المجردة، حيث سيبلغ لمعانه الظاهرى حوالى (18+) ولكن يمكن رصده من خلال التلسكوبات الكبيرة.



وتابع التقرير: لو افترضنا أنه دخل إلى الغلاف الجوى فسوف يتفكك فى أعلى الغلاف الجوى للأرض فى صورة كرة نارية وتتكرر عنه موجة صدمة فى الهواء ولكن لن يكون له آثار جانبية كبيرة تهدد الحضارة البشرية.



وتستغل مثل هذه الاقترابات لاكتساب المزيد المعلومات حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهى الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار ذلك الزمن ومن الممكن ان تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.



إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على إكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي في المستقبل.









