كافحت 27 سنة وأهدت البلد طبيبين.. الأم المثالية بالأقصر تستعيد لحظات الفخر ..فيديو لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثاً مباشراً مع الأم المثالية بمحافظة الأقصر لهذا العام، لدى عودتها من التكريم بالقاهرة، حيث حصلت هناء فوزى المحامية، على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الأقصر، بعد كفاح 27 سنة مع أبنائها بعد وفاة زوجها عقب 8 سنوات من الزواج.

وقالت الأم المثالية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنها فخورة بهذا التكريم الكبير على مسيرتها مع أبنائها، حيث ترك لها زوجها طفلين، الكبرى بنت بعمر 7 سنوات ، والثانى ولد بعمر 4 سنوات، فكافحت معهما حتى حصلت الأولى على بكالوريوس طب بيطرى، وحصل الابن على بكالوريوس طب وجراحة.

وأضافت الأم المثالية بالأقصر، أنها بعد وفاة زوجها قررت عدم الزواج وتربية أبنائها ورعايتهما، وانتقلت من قريتها للإقامة فى مدينة أرمنت للعمل فى دعم الأطفال حتى وصلا إلى الدراسة الجامعية وأصبحا طبيبين، مؤكدةً على أنها ظلت السنوات الماضية وانتقلت من القرية للمدينة لدعم أبناؤها فى مسيرتهما الدراسية حتى التفوق للحصول على أعلى الدرجات والوصول لطبيبين لخدمة المجتمع الأقصرى.

فيما قال الدكتور ريمون مبارك نجل الأم المثالية، والذي يعمل طبيب أن والدته انتقلت للعمل فى مكتب محاماة ببمدينة أرمنت حيث أنها حاصلة لى ليسانس حقوق 1984، وكانت تحلم بعمل مكتب خاص لها ولكنها أصرت على حسن تربيته وشقيقته حتى حصل على بكالوريوس طب تخصص نساء وتوليد، وشقيقته على بكالوريوس طب بيطرى.

وكانت قد عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يوم السبت الماضى، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.