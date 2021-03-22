قوافل طبية للكشف على المواطنين وطلاب المدارس بالمنيا وبنى سويف مجانا.. صور

المنيا حسن عبدالغفار – بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية كوم أبوراضى مركز الواسطى على مدار "السبت والأحد 20 و21 مارس الجاري" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1501 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 57- معمل طفيليات 35 - حالات الأشعة 37- استصدار 8 قرارات نفقة دولة - تحويل 34 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 49 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ 91 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 105 مواطنين.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

على جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجاري، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم استئناف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحى، ومديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى انه تم فحص 31 ألفا و218 من تلاميذ المدارس الابتدائية منذ استئناف المبادرة.

أوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه تم فحص 477 ألفا و808 من تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا منذ بداية المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة والتى تتضمن قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، لافتاً إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة.



الكشف على طلاب المدارس



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