قطاع المعاهد الأزهرية يضع ضوابط امتحانات شهر مارس.. تعرف عليها

كتب ـ لؤى على

واصل قطاع المعاهد الأزهرية، وضع ضوابط امتحانات الشهور الثلاثة والتى تبدأ يوم 27 مارس الجارى، واتخذ القطاع عدد من القرارات تهدف ان يكون نظام الامتحانات فى شهر مارس 2021 كالتالى:

أولا: تعقد امتحانات الشهادة الابتدائية وصفوف النقل الابتدائية والاعدادية فى يوم واحد وعلى فترتين.

ثانيا: تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومين حسب الجدول الذى سيتم إرساله للمناطق.

ثالثا: تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بقسميه فى ثلاثة أيام .

رابعا: يتم وضع أسئلة الامتحانات مجمعة على غرار امتحانات الفصل الدراسى الأول.

خامسا: تكون امتحانات الشهادة على مستوى المنطقة الأزهرية.

وكان قد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، تعليمات لمديري الإدارات التعليمية الأزهرية بالتنبيه على شيوخ المعاهد بجميع المراحل التعليمية (الابتدائي الإعدادي الثانوي)، اختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص لتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021 م من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي، وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلي بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات، بالإضافة إلى التنبيه على المعاهد التي بها طلاب ( العلوم الإسلامية ) الصف الثاني الثانوي بعمل أسئلة شهر مارس 2021 م ،بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد کزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد .