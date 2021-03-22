فيديو.. بوتين يعلن اعتزامه تلقى اللقاح الروسى ضد كورونا غدا

كتب وكالات

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه يعتزم تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا غدا الثلاثاء مؤكدا أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا موثوقة وآمنة تمامًا، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال بوتين، بحسب "سبوتنيك" فى اجتماع حول التطعيم ضد فيروس كورونا عبر مؤتمر بالفيديو "اليوم يمكننا القول بثقة، أن الممارسة تؤكد موثوقية وآمن اللقاحات الروسية تمامًا. علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية".

وشدد رئيس الدولة على أن "هذا نجاح مؤكد لعلمائنا واختصاصيينا المحليين".

وأضاف بوتين: "التطعيم، بالطبع خيار طوعى وشخصى لكل شخص. وبالمناسبة، أنا اعتزم القيام بذلك غدا".

وأجاب بدوره المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف ردا على سؤال حول اللقاح الذى سيأخذه بوتين قائلا: "أحد اللقاحات الثلاثة الروسية، كلها جيدة ويمكن الاعتماد عليها".