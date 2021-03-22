اليوم السابع
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فرار 18 ألفا من مساكنهم بسبب هجوم العناكب والثعابين جراء فيضان أستراليا.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 06:53 م
فرار 18 ألفا من مساكنهم بسبب هجوم العناكب والثعابين جراء فيضان أستراليا.. صور هجوم العناكب والثعابين بأستراليا
كتبت: هناء أبو العز

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أدت فيضانات جنوب شرق أستراليا إلى فيضان ثانٍ من العناكب والثعابين التى تبحث عن ملجأ لها، بسبب العواصف التى اجتاحت المنطقة بشكل مستمر منذ يوم الخميس، مما اضطر حوالى 18 ألف ساكن إلى الفرار من منازلهم، ويخلق مشكلة قد تستمر بعد سوء الأحوال الجوية.

 

الأرض مغطاة بالعناكس
الأرض مغطاة بالعناكب
 
وتم نشر عشرات الصور على وسائل التواصل الاجتماعى من قبل السكان، تصور العناكب والأفاعى كبيرة الحجم تتحدى المياه لتجد نفسها على الأرض مرة أخرى.
 
 
وفى تصريحات صحفية نقلتها شبكة eleftherostypos  عن رجل مر بمشاهد مماثلة فى عامى 2001 و2013، عندما دفعت الفيضانات مرة أخرى مئات العناكب إلى داخل منزله.
 
عناكب
عناكب

وقال: الأشجار المحيطة مليئة بالثعابين، وإذا أخرجت قاربى من السياج، فسيبدأون فى التسلق عليه، محاولين أن يجدوا أنفسهم على أرض جافة، مثل العناكب.

 

ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ فى أستراليا وتتوقع حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريتزيكليان أن المزيد من الناس سيضطرون إلى الفرار من منازلهم.

 

وتعلق قائلة: "إن الاضطرار إلى التعامل مع مثل هذه الظروف المناخية القاسية، والتى تتطور بسرعة وحتى فى خضم جائحة، هو أمر غير مسبوق بالنسبة لدولتنا".

 

العناكسب
العناكب

 


عناكب وثعابين

فيضان استراليا

استراليا

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