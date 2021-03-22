عامل يطعن سائقًا فى ظهره بسكين حتى الموت بالدقهلية.. اعرف السبب

الدقهلية فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه طعنا بسكين على يد عاطل بقرية المالحة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن تربص به أثناء دخوله القرية، وتلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من أهالى قرية المالحة التابعة لمركز المنصورة ، بمقتل شاب من أهالى القرية.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز ال مكان البلاغ، وتبين مقتل "ك. ا" 26 سنة سائق، على الكوبرى الرئيسى للقرية، نتيجة طعنة نافذة بسكين من الظهر فى وضح النهار أمام الأهالى والمارة بالقرية.

وتم استدعاء النيابة العامة، والتى انتقلت وعاينت الجثة ومكان الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها وتوقيع الكشف الطبى ومعرفة أسباب الوفاة.

وأكدت تحريات المباحث وشهود عيان للواقعة بأن أحد العاملين بالقرية كان يتربص بالقتيل على كوبرى القرية، وبمجرد عودته من المنصورة، هرول خلفه وطعنه طعنتين نافذتين بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وكشفت التحريات أن سبب التعدى، هو قيام المجنى عليه، بفض مشاجرة بين نجل شقيق القاتل مع آخر منذ أسبوعين؛ وتجرى المباحث التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.