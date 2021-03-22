صحة الغربية تعلن انطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والتى ستبدأ من يوم 26 مارس ستستمر على مدار أربعة أيام، وتستهدف حوالى 721160 ألف طفل للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وأشار وكيل الوزارة فى بيان إلى أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

من جانبها قالت الدكتورة أمانى الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية أنه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وأنه سوف يتم إعطاء الجرعة الثانية وتطعيم ما يقرب من 721160 طفل فى الفئة العمرية، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن.