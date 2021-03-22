شاب بورسعيدي يحول "عجلة" لمشروع مشروبات.. ويؤكد: طموحي أبقي "براند".. صور

"أنا عايز أحقق طموحي بنفسي" .. كلمات قالها "عادل سعد" – أحد شباب محافظة بورسعيد، خلال حوارنا معه بأحد شوارع حي الشرق، تعبيراً منه عن اتجاهه بخطوات متتابعة لتحقيق ما يصبو إليه من حلم تكوين شركة لبيع المشروبات تُسجل عالمياً، ويقوم من خلالها بتشغيل شباب بورسعيد.

بدأ عادل مشواره منذ تعثر والده في تلبية متطلبات البيت، حتى أنه لم يستكمل مشواره التعليمي في كلية التجارة واكتفى بحصوله على الدبلوم لكي يعمل ويساعد في مطالب الحياة، فأنشأ "تروسيكل" وقدم عليه المشروبات ولكن إدارة الإشغالات بالحي كانت تلاحقه دوماً، ومن بعدها التحق بالخدمة العسكرية.

قال "عادل سعد"، إنه فور الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية، بدأ فى التفكير بانشاء مشروع خاص به، فحصل على دراجة "عجلة" بالتقسيط، وجهزها من حديد كي تناسب ما يؤديه من خدمات للمشروبات الساخنة والباردة التي يقوم بتصنيعها.

وأضاف، أنه أنشأ صفحة له على مواقع التواصل الإجتماعي لترويج مشروباته المتنوعة التي يقدمها للزبائن ومن بينها مشروبات من انتاجه هو فقط، مشيراً إلى أنه يستخدم أعلى الخامات مثله مثل الكافيهات الشهيرة وبأرخص الأسعار.

وأكد عادل، أنه يحاول تحقيق طموحه بالحصول على محل بدعم من المحافظة، حتى يقنن وضعه، كونه مترجلا بالدراجة وتقوم إدارة الإشغالات في الحي بتعقبه حال خروجها بحملات على المخالفين وشاغلي الطريق العام.