سعر الريال السعودى اليوم الأحد.. يسجل 4.14 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه المصرى، فى أولى تعاملات أيام الأسبوع للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك"CIB" ليسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه مقابل سعره من قبل كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.14 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.20 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.