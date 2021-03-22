اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر.. مسجلا 15.63 جنيه بـ"الأهلى"

الإثنين، 22 مارس 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر.. مسجلا 15.63 جنيه بـ"الأهلى" الدولار
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الدولار فى ثاني أيام تعاملات البنوك الصباحية الإثنين 22-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى سعر ببنك "القاهرة" بقيمة قرش واحد ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 
أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل، حلت الصادرات عن طريق ميناء السويس، في صدارة قائمة الموانئ المصرية لتصدير المنتجات المصرية، وفقا للبيانات الحكومية، حيث بلغت قيمة صادرات الميناء نحو 620 مليون و240 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 476 مليون و295 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 143 مليون و945 ألف دولار.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.
 
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة