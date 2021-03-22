سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر.. مسجلا 15.63 جنيه بـ"الأهلى"

وفى سياق متصل، حلت الصادرات عن طريق ميناء السويس، في صدارة قائمة الموانئ المصرية لتصدير المنتجات المصرية، وفقا للبيانات الحكومية، حيث بلغت قيمة صادرات الميناء نحو 620 مليون و240 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 476 مليون و295 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 143 مليون و945 ألف دولار.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.