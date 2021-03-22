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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ9 متهمين في "قضية اللجان النوعية"

الإثنين، 22 مارس 2021 09:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ9 متهمين في "قضية اللجان النوعية" المستشار شعبان الشامى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 22 مارس 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تقضى بالسجن المؤبد لـ 9 متهمين، وبالسجن المشدد 10 سنوات بحق 13 آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة".

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

 

 


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