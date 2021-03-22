رياح رملية تضرب مراكز البحيرة واستعدادات قصوى لمواجهة سوء الطقس

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مراكز محافظة البحيرة، حالة من سوء الأحوال الجوية بشكل كبير منذ فجر اليوم الإثنين، حيث هبت رياح شديدة محملة بالأتربة على الكثير من المناطق الصحراوية، خاصة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وأبو المطامير .

وتسببت الرياح التى وصلت إلى حد العواصف فى اقتلاع عدد من أعمدة الإنارة وسقوط جانب من مأذنة مسجد أبى بكر الصديق بمركز الدلنجات، كما تسببت العواصف والرمال بالطرق الحيوية خاصة طريق "القاهرة _ الإسكندرية" الصحراوى فى تقليل الرؤية على الطريق.

فيما شددت الأجهزة التنفيذية على استعدادتها القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة حرصا على أرواحهم، وكذلك تحذير السائقين على الطرق بالالتزام بالتعليمات المرورية وتقليل سرعة السيارات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وزيادة نشاط الرياح المحملة بالأتربة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.